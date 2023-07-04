Жительница Екатеринбурга отсудила деньги за продажу "умных часов" без зарядки

Жительница Екатеринбурга сумела отсудить деньги за продажу ей "умных часов" без зарядного устройства.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в декабре 2022 года покупатель приобрела "умные часы", но не проверила комплектацию товара. Придя домой, открыв упаковку с часами и ознакомившись с инструкцией, женщина обнаружила, что в комплекте нет клипсы с кабелем для зарядки часов.

Она сразу же обратилась к продавцу с требованием доукомплектовать товар. Тот пообещал это сделать, как только устройство появится в наличии, но в итоге зарядки покупатель так и не дождалась. Она обратилась к продавцу с официальной претензией, однако это ни к чему не привело. Тогда екатеринбурженка пожаловалась в Роспотребнадзор, после чего специалист консультационного пункта подготовил иск в суд.

В итоге суд взыскал с продавца не только уплаченные за товар деньги, но и неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, расходы на оплату юридических услуг, почтовые расходы, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение требований покупателя. Общую сумму взыскания в Роспотребнадзоре не уточнили.