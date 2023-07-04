В Челябинске бывшую сотрудница соцзащиты будут судить за взятки от жителей за назначение пособий

В Челябинске бывшего ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий Тракторозаводского управления социальной защиты населения администрации города осудят за мелкое взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая в 2021-2023 гг. получала взятки за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия граждан при подаче заявления, проверки личности заявителя, наличия у него детей, а также за ускоренную проверку документов во внеочередном порядке и назначение пособия.

Размер взяток составлял от 500 руб. до 5 тыс. руб. Всего на ее банковский счет перевели 60 тыс. руб.