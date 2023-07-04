Украина отключила основную ЛЭП, питающую ЗАЭС – Росэнергоатом

Украина минувшей ночью отключила линию электропередачи 750 кВ, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС, заявил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Накануне концерн "Укрэнерго" заявил о повышении энергопитания Запорожской АЭС: "специалисты "Укрэнерго" возобновили работу одной из резервных линий электропередачи 330 кВ". Сообщалось, что теперь даже при повреждении основной магистральной линии станция будет получать электричество для охлаждения реакторов и других потребностей по объединенной энергосистеме по резервной схеме.