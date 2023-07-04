Протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений

Протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений в ходе беспорядков после убийства полицейским 17-летнего подростка.

По словам министра образования республики Папа Ндиайе, 60 заведений получили серьезный ущерб, еще порядка 10 частично или полностью разрушены. Он отметил, что такая ситуация ставит под вопрос начало учебного года, передает РИА Новости.

Тем временем, в МВД Франции заявили, что впервые с начала беспорядков во Франции за ночь не пострадал ни один полицейский.

Стихийные протесты начались в ночь на среду, после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Его обвинили в непреднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта. Макрон обвинил в случившимся компьютерные игры и соцсети.