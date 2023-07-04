04 Июля 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Сергей Бабинец

Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезут из Чечни в Беслан

Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину на "скорой помощи" перевезут из Грозного в Беслан (Северная Осетия). Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

"По моему поручению в больницу к Милашиной приехал уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев. В настоящее время Милашина на машине "скорой помощи" транспортируется в Беслан", - цитирует "Интерфакс" Москалькову. Также сообщалось, что распоряжение о перевозке пострадавших в соседнюю республику дал глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с Москальковой. С Милашиной и Немовым находится уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

Москалькова заявила, что "безопасность журналистки будет полностью обеспечена", но ряд СМИ и Telegram-каналов высказывают опасения. Например, Мансур Солтаев в свое время разговаривал на камеру с вывезенной из Нижнего Новгорода Заремой Мусаевой. В том ролике женщина говорила, что "силовики не применяли к ней никакого насилия", однако по видео было хорошо видно, что она находится в тяжелом состоянии — ее речь и движения были заторможены.

Журналистка Елена Милашина.(2023)|Фото: Сергей Бабинец

По ситуации высказался глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" и бывший журналист "Московского комсомольца" Александр Хинштейн: "Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!".

Милашина и Немов не смогут присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой – дело, ради которого они, собственно, и приехали в Грозный. 54-летнюю женщину с диабетом обвиняют в мошенничестве и нападении на полицейского. Мусаева является женой и матерью оппозиционных чеченских активистов, которые сами находятся за границей.

Журналистка и адвокат прилетели в Грозный сегодня утром. По дороге из аэропорта их машину остановили неизвестные и начали избивать. Им угрожали убийством, адвокату в ногу воткнули острый предмет, журналистке сломали пальцы, пытаясь получить код от ее телефона. Также у них забрали и испортили всю имевшуюся технику.

Теги: елена милашина, александр немов, чечня, грозный, нападение


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Ранее 04.07.2023 10:10 Мск К делу с избиением в Грозном журналистки и адвоката подключились Москалькова и Генпрокуратура
Ранее 04.07.2023 07:46 Мск В Чечне неизвестные избили московскую журналистку и адвоката

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