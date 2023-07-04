Главную пешеходную улицу Екатеринбурга начнут ремонтировать в июле

Ремонт главной пешеходной улицы Екатеринбурга – Вайнера – начнется в самое ближайшее время. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов на встрече с жителями Ленинского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по словам Орлова, работы начнутся уже в июле. На Вайнера будет выполнена замена поврежденных участков тротуарной плитки. Также в год 300-летнего юбилея Екатеринбурга специалисты обновят 191 скамейку, 104 урны, 30 вазонов.

"В этом году улица будет смотреться совершенно по-другому", - заверил Орлов жительницу Ленинского района.

Ранее сообщалось, что к 300-летнему юбилею Екатеринбурга улицу Вайнера накроют огромным медиаэкраном.