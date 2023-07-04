ВСУ атаковали подстанцию и ЛЭП в Брянской области

ВСУ атаковали подстанцию и линию электропередач (ЛЭП) в Брянской области, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, сегодня рано утром беспилотник дважды сбросил взрывчатку на электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Климовского района.

Затем ВСУ дважды обстреляли село Петрова Буда в Гордеевском районе. Всего на территорию населенного пункта прилетело восемь снарядов. Пострадавших нет.

Кроме того, по данным Mash, ВСУ сбросили три мины на приграничный пост в Суземском районе Брянской области.

Telegram-канал уточняет, что при ночной атаке использовались дроны типа "Баба-яга" — крупные БПЛА с большой грузоподъемностью.