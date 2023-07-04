В Челябинской области бывшего госинспектора труда осудят за взятки

В Миассе бывшего главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Челябинской области будут судить по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2022 гг. обвиняемая получила взятки в сумме 560 тыс. рублей от представителей двух организаций. За это она подписала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без фактического участия и проверки знаний обучающихся.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.