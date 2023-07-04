04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, не реагировавшего на сигналы о нападении мигрантов

В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, игнорировавшего сигналы о нападении нескольких человек на мужчину. Пострадавшего забили до смерти.

Напомним, речь идет об инциденте в ночь на 29 мая прошлого года, когда группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получила сигналы об этом, но никаких действий от силовиков предпринято не было. Позже в региональном ГУ МВД установили, что сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу.

"Проигнорировав требования ведомственных нормативно-правовых актов, он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции", - отмечали тогда в ведомстве.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Как сообщает Telegram-канал Baza, в дальнейшем он смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию.

"Правда, вскоре МВД все же выиграло суд и смогло уволить сотрудника, а теперь, спустя год, следствие предъявило майору обвинение", - пишет канал.

Когда начнется судебный процесс, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ночь убийства мигрантами мужчины на Химмаше в полицию звонили пять раз.

Теги: полиция, мигранты, суд


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Ранее 25.07.2022 10:02 Мск В Екатеринбурге уволен дежурный, не реагировавший на сигналы о нападении мигрантов
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