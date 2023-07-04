04 Июля 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Спикер Иркутского парламента Александр Ведерников предложил субсидировать из областного бюджета разработку проектов строительства и ремонта соцобъектов

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников предложил выделять муниципалитетам деньги на разработку проектно-сметных документаций строительства и ремонта социальных объектов. Инициатива прозвучала в рамках обсуждения реализации национальных проектов на заседании Регионального совета области под председательством губернатора Игоря Кобзева.

региональный совет иркутской области(2023)|Фото: irkobl.ru

Начальник управления проектной деятельности губернатора и правительства Иркутской области Олеся Рахматулина рассказала, что на территории региона реализуется 12 национальных проектов, на их реализацию выделено более 20 миллиардов рублей. При этом ряд объектов находится в «красной зоне» исполнения, в их числе реконструкция врачебной амбулатории в п. Тельма Усольского района, строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района, строительство корпусов Марковского геронтологического центра, капитальные ремонт дорог, другие объекты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о необходимости проведения авансовых платежей для достижения показателей кассового исполнения проектов.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо финансировать из областного бюджета разработку проектов строительства и ремонта социальных объектов и одновременно предусматривать деньги на проведение работ. Это позволит сократить расходы местных бюджетов.

«Это будет одним из механизмов определения приоритета при строительстве и проведении ремонта. Мы проектируем по потребностям на объем капитальных затрат около 100 миллиардов рублей, а фактически финансируется 10-12 миллиардов. Поэтому нужно соотносить желания с возможностями федерального и регионального финансирования, в том числе по национальным проектам. Если областной бюджет будет субсидировать проектные работы, дальше не нужно никакого отбора, эти проекты должны быть реализованы. Мы сохраним время и средства местных бюджетов», - сказал Александр Ведерников.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Председатель регионального правительства Константин Зайцев отметил, что профильные министерства проработают инициативу для обсуждения.

Теги: александр ведерников, законодательное собрание иркутской области, социальные объекты


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