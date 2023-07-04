04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Крест на демографии: 68% российских семей не хотят рожать детей

Убийственные для будущего страны социологические данные получены в исследовании Российского государственного социального университета. Две трети семей не планируют рожать детей.
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В исследовании приняли участие более 9 тыс. респондентов из шести регионов России - Архангельской, Калужской, Магаданской, Новгородской, Тульской областей и из Приморского края. 68% российских семей не планируют рождение детей, причем 28% не собираются становиться родителями по неким "принципиальным соображениям". Только 32% хотят этого, пишет ТАСС.

Среди препятствием для развития семьи на первом месте стоит низкий доход (64%), на втором - плохие жилищные условия (45%). На третьм - опасения по своевременному погашению кредитов (43%). Этот фактор опрашиваемые обозначили впервые, говорится в сообщении.

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев отмечает, что только финансовыми мерами поощрения и поддержки рождаемость не поднять. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что всю планету все больше поражает "чума млодетности и бездетности", в том числе и Россию, где рождаемость раньше всех в мире опустилась ниже уровня воспроизводства еще в середине 1960-х и с тех пор не поднималась выше этого уровня.

Если эти тенденции реализуются, то рождаемость в России будет опускаться и дальше, а "естественная" убыль населения - расти. В нынешнем году она составит не менее 500 тыс. человек.

Теги: демография, рождаемость, семья, опрос


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