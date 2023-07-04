04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернаторов будут оценивать по безопасности школ

В критерии оценки эффективности губернаторов добавили показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

В перечне также создание новых мест в общеобразовательных организациях, наличие охраны в школах и детских садах, доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.

Кроме того, в перечне содержатся показатели цифровизации здравоохранения через портал "Госуслуг", например число граждан, пользующихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье", или доля консультаций, проводимых через "Госулуги" с использованием видео-конференц-связи .

Ранее глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил добавить в критерии оценки губернаторов уровень занятости населения и миграцию трудоспособного населения.

Теги: губернаторы, школа


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