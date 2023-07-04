04 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске продлил конкурсное производство в компании, которая не достроила конгресс-холл

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении ПО "Монтажник". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник". В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

В феврале Челябинский областной суд изменил приговор в отношении бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, осужденного за злоупотребление полномочиями, мошенничество, растрату и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Теги: конгресс-холл, ПО Монтажник, банкротство,


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