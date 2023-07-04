Горелкин призвал "приземлить" Telegram в российскую юрисдикцию

Telegram нужно "приземлить" в российскую юрисдикцию и открыть в России его полноценное представительство. Так считает зампредседателя комитета Годумы по информполитике Антон Горелкин.

Он призвал помнить о том, что Telegram является иностранным мессенджером, его владелец рассматривает Россию только с бизнесовой точки зрения и никаких патриотических чувств не питает. Принятие мер к Telegram обусловлено тем, что вскоре он станет самой популярной медиаплатформой.

"При этом нет никакой гарантии, что в однажды с Telegram не случится то же самое, что с YouTube: предположим, какая-нибудь транснациональная корпорация вдруг захочет его приобрести. А после этого внедрит в мессенджер рекомендательные алгоритмы, которые будут решать за вас: что читать, а от чего отписаться", - написал Горелкин у себя в Telegram-канале.

Недавно он внес в Госдуму законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете. Ранее Горелкин уже высказывал опасения в связи с растущей популярностью Telegram.

Накануне начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал Telegram "условно нашим".

"По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", — сказал он.

По данным компании Mediascope, Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет: 69% россиян этой возрастной группы пользовались мессенджером хотя бы раз в сутки. В марте ежедневная аудитория Telegram в России составила 50,9 млн человек, что позволило мессенджеру обойти YouTube и почти догнать "ВКонтакте".