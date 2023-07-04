В Минтрансе предложили ввести штрафы для пользователей электросамокатов

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишут "Известия".

Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), как полноценных участников дорожного движения. Сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения "другие лица". Из-за расплывчатости этой формулировки они нередко уклоняются от штрафа.

При этом предлагается установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов: например, до 5 тысяч рублей за двукратное превышение установленной скорости.

Ранее в "Единой России" предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и езду на них детям. Инициативу поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Напомним, в России с 1 марта ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. В ПДД вводится само понятие СИМ, права и ответственность лиц, ими управляющих, а также собственно правила движения на таких средствах.