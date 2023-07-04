04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

К делу с избиением в Грозном журналистки и адвоката подключились Москалькова и Генпрокуратура

Адвоката Александра Немова в Чечне, предположительно, ударили ножом в ногу – у него глубокое ранение с кровотечением, ряд Telegram-каналов опубликовал фото травмированного Немова из грозненской больницы скорой помощи. Несмотря на это, адвокат собирается присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой, ради чего он, собственно, и прилетел в республику из Москвы. Медики наложили мужчине швы на рану.

Ситуация с журналисткой "Новой газеты" Еленой Милашиной хуже: она периодически теряет сознание. Коллеги журналистки считают, что транспортировать ее без спецтранспорта нельзя. Также известно, что у Милашиной сломаны пальцы рук.

На Милашину и Немова напали неизвестные, когда те ехали из аэропорта в Грозный на заседание суда.

Зарема Мусаева – супруга бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, мать оппозиционно настроенных к действующему руководству Чечни активистов. Остальные члены ее семьи находятся за границей. Больную диабетом женщину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, для нее обвинение запросило пять с половиной лет колонии.

Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил, что к делу подключилась уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Канал также сообщает, что пальцы Милашиной сломали, когда пытались получить код от ее телефона.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.

Теги: грозный, избиение, нападение, елена милашина, александр немов, чечня


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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2023 11:34 Мск Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезут из Чечни в Беслан

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2023 07:46 Мск В Чечне неизвестные избили московскую журналистку и адвоката

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