ЛДПР предлагает бесплатно перевозить школьников в городах

Нужно разрешить бесплатную перевозку обучающихся в государственных и муниципальных организациях не только в сельских местностях, но и в городах вне зависимости от наличия общественного транспорта. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.

Они отмечают, что расходы на общественный транспорт являются важной статьей расходов. Позволить себе личный транспорт могут не все. Найти подходящую школу в пешей доступности тоже не всегда получается. Часто дети вынуждены ездить на общественном транспорте. Но это недешевое удовольствие. Цена одной поездки на общественном транспорте в Москве стоит 62 рубля, в Санкт-Петербурге - 65 рублей, в Нижнем Новгороде и Краснодаре - 40 рублей, в Воронеже - 28 рублей. В месяц может "набегать" в столицах до 2,5 тыс. рублей, в регионах - до 1,5 тыс.

Правительство РФ против законопроекта. Там подчеркивают, что учредитель образовательного учреждения берет на себя организацию транспортировки обучающихся, если на территории муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность таких учреждений по месту жительства детей. А региональные власти могут устанавливать дополнительные меры поддержки.

