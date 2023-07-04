04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени "взяли" пособника украинских спецслужб, предлагавшего солдатам перейти на сторону ВСУ

ФСБ задержала в Тюмени россиянина – пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

Злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации, сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие армию России, и гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб, отметили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Теги: ФСБ России, ВСУ, пособник


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