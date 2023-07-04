Курганский губернатор заявил, что маткапитал демографию не спасет

Губернатор Курганской области Вадим Шумков полагает, что проблема демографии не решается размером маткапитала или текущих пособий, равно как и запретом абортов, каким бы обманчиво простым с точки зрения цифр это решение ни казалось. По его мнению, это – лишь инструменты, а разрешить ситуацию надо по-другому.

Проблема демографии напрямую связана с тем, что парадигма общества потребления на такой огромной территории не может вмещать в себя массовый образ многодетной семьи, написал губернатор в своем telegram-канале. Такой образ – скорее исключение, чем правило.

"Потому общество потребления, в отсутствие понятных целей и задач, а также определяющей его развитие инициативы, неизбежно переходит в формат общества вырождения. Попутно, какое-то время, служа питательной средой для других обществ, предоставляя им наиболее пассионарных своих представителей либо свои ресурсы и новое место жительства", – подытожил Шумков.

Как показывают данные, влияние маткапитала действительно ограничено. Так, в конце 2000-х он способствовал рождению вторых детей, в результате чего рождаемость выросла с 1,4 до 1,7 ребенка на женщину. После 2015 года началось снижение.

А перенос маткапитала на первого ребенка в 2020 году оказал крайне негативное воздействие на рождаемость вторых детей, поскольку при рождении второго осталась лишь небольшая прибавка - около трети от суммы маткапитала при рождении первого. В результате в 2022 году рождаемость вторых детей в возрасте 30-34 лет упала на 13% (с учетом коррекции на численность таких женщин). Притом что именно в этом возрасте чаще всего рожают второго ребенка. Рождаемость вторых детей в возрастах до 30 лет и 25-39 лет тоже сильно упала – почти на 10%. А вот рождаемость первых детей осталась на прошлогоднем уровне, то есть маткапитал ее ничуть не повысил.

Однако влияние маткапитала в целом гораздо меньше необходимого минимума для прекращения вымирания страны.