Рогов: ВС РФ перешли к активной обороне в Запорожской области

Вооруженные силы России перешли к активной обороне с контратаками в Запорожской области, заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, российские военные проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава.

"Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы", — сообщил Рогов РИА Новости.

Как сообщалось, украинское "контрнаступление" за Запорожье застопорилось. Продвижения подразделений ВСУ почти нет, бои превратились в затяжные позиционные.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Ореховское направление (где украинцы потеряли только за последнюю неделю как минимум 41 танк) будет "главным направлением атаки" для ВСУ в ближайшее время. ISW считает, что тем самым Путин определил участок фронта, который наиболее важен для удержания.