Новую партию гумгруза доставили астраханским контрактникам на передовую

Депутаты думы Астраханской области Денис Харитонов и Яков Феньков доставили военнослужащим 288 стрелкового батальона продуктовые наборы и письма от астраханских школьников. Парламентарии пообщались с солдатами и с руководством подразделения, ознакомились с особенностями несения службы на передовой, в тылу и с бытовыми условиями.

По данным пресс-службы думы Астраханской области, депутаты также навестили в госпитале бойцов, попавших под артиллерийский обстрел. Сейчас они проходят лечение в Ясиноватском районном центре первичной медико-санитарной помощи, который находится в пяти километрах от линии боевых действий.

«Находящиеся в госпитале ребята стараются как можно скорее вернуться в строй на помощь своим боевым товарищам», - сообщил Денис Харитонов.

Депутат также отметил, что военнослужащие благодарны юным астраханцам за письма и рисунки. Бойцы сразу же повесили их в палатах и местах расположения.

Присоединиться к героям можно на сайте контракт30.рф.