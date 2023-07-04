04 Июля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новую партию гумгруза доставили астраханским контрактникам на передовую

Депутаты думы Астраханской области Денис Харитонов и Яков Феньков доставили военнослужащим 288 стрелкового батальона продуктовые наборы и письма от астраханских школьников. Парламентарии пообщались с солдатами и с руководством подразделения, ознакомились с особенностями несения службы на передовой, в тылу и с бытовыми условиями. 

По данным пресс-службы думы Астраханской области, депутаты также навестили в госпитале бойцов, попавших под артиллерийский обстрел. Сейчас они проходят лечение в Ясиноватском районном центре первичной медико-санитарной помощи, который находится в пяти километрах от линии боевых действий. 

помощь фронту(2023)|Фото: astrobl.ru

«Находящиеся в госпитале ребята стараются как можно скорее вернуться в строй на помощь своим боевым товарищам», - сообщил Денис Харитонов.  

Депутат также отметил, что военнослужащие благодарны юным астраханцам за письма и рисунки. Бойцы сразу же повесили их в палатах и местах расположения.

Присоединиться к героям можно на сайте контракт30.рф.

Теги: гуманитарный груз, астраханские контрактники, военнослужащие


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