Детский омбудсмен Мороков не собирается на похороны 6-летнего Далера

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков замял вопрос о посещении похорон 6-летнего Далера, переведя тему в другое русло. При вопросе от Накануне.RU, собирается ли он прийти на прощание с ребенком, детский омбудсмен заявил, что не будет давать комментарии на эту тему.

"Я не комментирую такие вещи, это, я считаю, за пределами нравственности", - заявил Мороков, после чего завершил разговор.

Детский свердловский омбудсмен ранее также внезапно отказался комментировать трагедию по телефону, заверив, что выскажет свое мнение только после официального запроса от СМИ. Это не первый раз, когда Игорь Мороков странно себя ведет в ситуации, касающейся его непосредственной сферы ответственности. Позднее на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе появился его комментарий, в котором он обвинил органы опеки и равнодушие людей.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова более открыта с журналистами. В разговоре с Накануне.RU она сказала, что не сможет посетить церемонию, однако продолжает наблюдать за расследованием дела о халатности со стороны органов опеки.

Напомним, похороны запланированы на 5 июля, церемония прощания пройдет в мечети Абу-Ханифа на улице Репина, 42. Проститься с мальчиком может любой желающий вне зависимости от вероисповедания с 10.00 до 13.00.

Как того и желал родной отец Далера, мальчик будет похоронен на мусульманском кладбище Екатеринбурга.