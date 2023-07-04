04 Июля 2023
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Югру ждет новый ледниковый период

Российские ученые представили новые доказательства будущего оледенения Югры. Группа исследователей из Нижневартовского государственного университета (НВГУ) во время научной экспедиции зафиксировала в округе следы деятельности древнего ледника. Это указывает на то, что в будущем регион ждет повторение ледникового сценария.
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По словам руководителя научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергея Коркина, участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. Они не могли образоваться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста (2,5 млн лет), а значит, попали в регион извне, рассказал РИА Новости ученый. Исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник.

"Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение", – сказал ученый.

Экспедиция по изучению геологической основы ландшафтов проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум (восточная часть Белоярского района Югры), а также на территории природного парка "Нумто". За семь дней исследователи прошли по реке Казым на маломерном судне 820 км, останавливаясь у берегов, чтобы отобрать образцы почв для дальнейшего исследования в лаборатории. По словам ученых, территория долины реки Казым не тронута человеком, поэтому там можно наблюдать уникальные природные явления и процессы.

Ханты-Мансийск(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: Югра, Нижневартовский госуниверситет, НвГУ, ледниковый период


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