Югру ждет новый ледниковый период

Российские ученые представили новые доказательства будущего оледенения Югры. Группа исследователей из Нижневартовского государственного университета (НВГУ) во время научной экспедиции зафиксировала в округе следы деятельности древнего ледника. Это указывает на то, что в будущем регион ждет повторение ледникового сценария.

По словам руководителя научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергея Коркина, участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. Они не могли образоваться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста (2,5 млн лет), а значит, попали в регион извне, рассказал РИА Новости ученый. Исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник.

"Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение", – сказал ученый.

Экспедиция по изучению геологической основы ландшафтов проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум (восточная часть Белоярского района Югры), а также на территории природного парка "Нумто". За семь дней исследователи прошли по реке Казым на маломерном судне 820 км, останавливаясь у берегов, чтобы отобрать образцы почв для дальнейшего исследования в лаборатории. По словам ученых, территория долины реки Казым не тронута человеком, поэтому там можно наблюдать уникальные природные явления и процессы.