04 Июля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Михаил Ершов вновь стал депутатом ЗакСО

Михаил Ершов официально вновь стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, на состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании областного парламента состоялась церемония принесения присяги депутата заксобрания. После этого Михаилу Ершову, представляющему партию "Единая Россия", вручили удостоверение и нагрудный знак депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Ершов включен в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Напомним, что он уже являлся депутатом ЗакСО созыва 2016-2021 годов и был председателем данного комитета.

Ранее сообщалось, что Михаил Ершов займет место ушедшего в отставку депутата Алексея Коробейникова.

Теги: Ершов, депутат, присяга, ЗакСО


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