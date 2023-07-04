04 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-сотрудник "Ростелекома", осужденный за кражу ноутбуков, выплатил 1,7 млн рублей ущерба

В Челябинске с бывшего сотрудника компании "Ростелеком", осужденного за мошенничество и кражу 260 ноутбуков, взыскали более 1,7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, провайдер цифровых услуг и сервисов безвозмездно передал нескольким школам Челябинска ноутбуки для проведения ЕГЭ. Работник организации путем подложных писем заставил директоров школ вернуть ноутбуки, а затем распорядился ими по собственному усмотрению. Мужчину приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима. В рамках гражданских исков в пользу школ было взыскано более 1,76 млн рублей – по стоимости похищенных 122 ноутбуков.

Было открыто восемь исполнительных производств, принудительно взыскивались небольшие суммы. Когда мужчина не смог навестить родственников, проживающих в соседней республики, из-за ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации, он внес на депозитный счет судебных приставов более 1,7 млн рублей, а также 123 тыс. исполнительского сбора.

Теги: ущерб, ноутбук,


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