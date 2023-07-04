04 Июля 2023
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Экономика Крым
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Власти Крыма оценили в 1 триллион рублей ущерб от водной блокады полуострова

Власти Крыма оценили в 1 трлн руб. ущерб, нанесенный региону за время водной блокады полуострова в 2014-2022 годах. Арбитражный суд республики ранее зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд руб. в качестве возмещения ущерба.

"Сейчас к этому иску смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали. Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады. Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке рабочей группы, может составить более 1 трлн руб.", - цитирует РИА Новости главу комитета по законодательству крымского парламента Сергея Трофимова. Он возглавляет группу по оценке последствий блокады.

Трофимов отмечает, что перекрытие Северо-Крымского канала привело к засухе на полуострове и ограничениям в подаче воды.

Между тем, из-за прорыва плотины Каховской ГЭС осушение Северо-Крымского канала снова угрожает Крыму. Но сейчас, по словам властей, имеется приличный запас в крымских водохранилищах, которые опустели к восьмому году блокады канала. Также, по словам главы республики Сергея Аксенова, вопрос с наполнением водой из Днепра можно решить с помощью насосов.

Теги: крым, водная блокада, северо-крымский канал


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