"Похоронила" мужа, "болела" раком: новые подробности странной жизни опекуна Далера

"Пропажа" 6-летнего Далера, как оказалось, не единственная ложь, к которой прибегала его опекун Вероника Наумова. Как передает Ural Mash, женщина якобы врала о своей онкологии, о смерти супруга и якобы не раз обкрадывала родственников.

По информации издания, Наумова соврала свекрови о том, что больна раком и ей нужны деньги на лечение. С тех пор на матери супруга екатеринбурженки весит кредит в 1,3 млн рублей, из-за которого той придется оформлять банкротство. Наумова якобы неоднократно просила свекровь не лезть в семейные дела, а после и вовсе выгнала из квартиры. Спустя время сын Александр также перестал поддерживать контакт с матерью.

Грешила Наумова, по информации издания, также воровством и вымогательством. Сначала она якобы соврала родственникам о том, что у Александра в командировке пропал автомат, из-за чего ей требовались деньги, а после и вовсе заявила, что супруг умер в Сирии. Были инциденты и с кражей золота у семьи мужа, однако любую пропажу она якобы сваливала на сестру Александра. В конце концов дело дошло до сбора донатов на лечение от рака в социальных сетях.

Близкие также рассказали, что враждебно Наумова относилась только к Далеру: могла ударить клюшкой, оставить без еды или поставить ребенка в угол на сутки. Об остальных детях она заботилась.

Напомним, в начале прошлой недели опекун ребенка Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика - якобы он ушел из дома, послушав воображаемого друга. По утверждениям свердловчанки, у ребенка были психические отклонения. Поиски продолжались несколько дней при участии более 1 тыс. человек - до тех пор, пока тело не было найдено в сумке в арендованном семьей Наумовой гараже. Оказалось, что Далера нет в живых с декабря.

Похороны ребенка состоятся завтра. Прощальная церемония пройдет в мечети Абу-Ханифа на улице Репина, 42 с 10.00 до 13.00. Прийти может любой желающий. Как того и желал родной отец Далера, мальчик будет похоронен на мусульманском кладбище Екатеринбурга.

Веронике Наумовой назначили меру пресечения в виде ареста до 26 августа, однако адвокат почти сразу обжаловала это решение. В суде опекун заявила, что не считает себя виновной и что она "нормальная мать". Кроме убийства ей предъявлены обвинения в истязании малолетнего и махинациях с выплатами.