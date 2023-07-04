Зеленский потребовал от посла Грузии покинуть Украину за 48 часов

Владимир Зеленский 3 июля поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и потребовать от него покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины. И Грузия должна "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину" для лечения. К призыву присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию 1 октября 2021 года. Ранее он был осужден по двум уголовным делам — об убийстве и избиении. Также в отношении него рассматриваются еще три уголовных дела — о разгоне митинга оппозиции в 2007 году, растрате бюджетных средств и погроме одной из грузинских телекомпаний. Накануне он участвовал в судебном заседании по видеосвязи из больницы и сказал, что считает себя невиновным, а нахождение в клинике его "не сломает".

В феврале Зеленский заявил, что власти Грузии "медленно убивают" Саакашвили. Тот сказал, что его сердце "должно быть похоронено в Киеве", так как "оно принадлежит Украине". Он около года возглавлял Одесскую область, затем был уволен и даже лишен гражданства. В котором его восстановил Зеленский.



