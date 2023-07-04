Голкипер Илья Помазун продолжит выступать за ФК "Урал"

Российский голкипер Илья Помазун продолжит выступления за футбольный клуб "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, вратарь, который принадлежит московскому ЦСКА, будет защищать ворота уральцев в сезоне-2023/24. Клубы договорились об аренде игрока.

Предстоящий сезон станет для Помазуна уже четвертым в составе "Урала". Всего в футболке клуба из Екатеринбурга Илья провел 83 матча.

Как уточнили в пресс-службе ПФК ЦСКА, перед уходом в аренду голкипер продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2027/28. При этом новое соглашение с "Уралом" не предусматривает опции выкупа.

Напомним, ранее ФК "Урал" достиг договоренности о переходе своего нападающего Артема Максименко в армянский "Урарту".