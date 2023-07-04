МЧС опровергло сообщения о пожаре в гараже в Новой Москве из-за падения БПЛА

В МЧС опровергли сообщения о пожаре в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино в Новой Москве вследствие падения беспилотника.

В ведомстве отметили, что пожар носит бытовой характер, пишет РИА Новости. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки, уточнили в столичном главке МЧС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, силами ПВО все обнаруженные БПЛА ликвидированы, в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняты.