Силы ПВО уничтожили в Новой Москве четыре украинских дрона – Минобороны

Силы ПВО в Новой Москве уничтожили четыре украинских беспилотника, а всего их было пять, сообщили в Минобороны России.

"Один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно о закрытии столичного аэропорта Внуково на прием и отправку самолетов - из-за атаки беспилотников.