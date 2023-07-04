Названы дата и время похорон главы Мегиона

В администрации Мегиона назвали дату и время похорон скончавшегося в Израиле главы города Олега Дейнеки.

Прощание состоится в храме Покрова Божьей Матери 5 июля. Ориентировочно, с 10.00 начнется церемония отпевания, после чего все желающие смогут проводить его в последний путь. Похоронят Дейнеку на мегионском кладбище.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.