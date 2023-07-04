В Забайкалье 11 человек отравились медвежьим мясом

Количество пострадавших, которые отравились мясом медведя в Забайкальском крае, увеличилось с 9 до 11. Среди них - двое несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

3 июля в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

Образцы дикого мяса изъяты, их отправят на экспертизу. Прокуратура начала проверку.