04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Забайкалье 11 человек отравились медвежьим мясом

Количество пострадавших, которые отравились мясом медведя в Забайкальском крае, увеличилось с 9 до 11. Среди них - двое несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

3 июля в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

Образцы дикого мяса изъяты, их отправят на экспертизу. Прокуратура начала проверку.

Теги: мясо медведя, отравление, забайкалье


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