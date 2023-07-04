04 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: общественное движение Эко-Standart

В Челябинске активисты обнаружили погибшие деревья и кустарники в новом сквере

В Челябинске общественники сообщили о гибели деревьев в новом сквере возле ДК "Юность".

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Эко-Standart", победителем аукциона по озеленению сквера была фирма "Стрела плюс" из Челябинска. Согласно техническому заданию, подрядчик должен был высадить 44 яблони, 91 липу, восемь берез и десять кленов, а также кусты сирени, барбариса и можжевельника, и засеять газон травой.

погибшие деревья в сквере у ДК Юность(2023)|Фото: общественное движение Эко-Standart

Однако часть деревьев и кустарников сквере, по словам руководителя "Эко-Standart" Сергея Ефимова, уже погибли. "Эксперты выявили порядка 10 погибших деревьев и десятки кустарников", - отметил он.

Общественники надеются, что районная администрация проведет оперативные работы по замене погибших деревьев за счет подрядчика.

Теги: озеленение, сквер, деревья, кустарники,


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