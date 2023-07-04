Захарова обвинила постоянных членов СБ ООН в "финансировании террористического режима"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в "финансировании террористического режима". Так она прокомментировала новую атакую дронов на столичный регион России.

"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН - финансируют террористический режим", - добавила она.