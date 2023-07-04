Назначен новый начальник Кольцовской таможни

В Екатеринбурге назначен новый начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. До этого назначения он занимал должность первого заместителя главы Екатеринбургской таможни.

На службу Сергей Баландин пришел в 1997 году. Работал на Курганской таможне, на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года он неоднократно назначался на должности заместителей начальника и начальников постов Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен.

С 2013 по 2016 год работал первым замначальника Магнитогорской таможни. С 2016 по 2019 год служил в Челябинской таможне главой Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В 2019 году Баландина перевели в Екатеринбургскую таможню на должность первого заместителя начальника.

Напомним, прежний начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков в марте возглавил одну из крупнейших в стране авиационных таможен – в Пулково.