04 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Назначен новый начальник Кольцовской таможни

В Екатеринбурге назначен новый начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. До этого назначения он занимал должность первого заместителя главы Екатеринбургской таможни.

На службу Сергей Баландин пришел в 1997 году. Работал на Курганской таможне, на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года он неоднократно назначался на должности заместителей начальника и начальников постов Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен.

Сергей Баландин(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

С 2013 по 2016 год работал первым замначальника Магнитогорской таможни. С 2016 по 2019 год служил в Челябинской таможне главой Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В 2019 году Баландина перевели в Екатеринбургскую таможню на должность первого заместителя начальника.

Напомним, прежний начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков в марте возглавил одну из крупнейших в стране авиационных таможен – в Пулково.

Теги: таможня, Баландин, назначение


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Ранее 14.03.2023 10:00 Мск Начальник Кольцовской таможни переходит на работу в Пулково

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