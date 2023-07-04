Похороны 6-летнего Далера, чье тело полгода хранилось в гараже, пройдут в среду

В Екатеринбурге определились с датой, когда тело 6-летнего Далера наконец упокоят в земле. Похороны запланированы на 5 июля, церемония прощания пройдет в мечети Абу-Ханифа на улице Репина, 42.

Решение о месте проведения церемонии было принято на совещании при участии представителя Таджикистана, муфтий Екатеринбурга и имам мечети Абу-Ханифа. Все затраты на себя взяло Региональное духовное управление мусульман Свердловской области. Проститься с мальчиком может любой желающий вне зависимости от вероисповедания с 10.00 до 13.00.

Как того и желал родной отец Далера, мальчик будет похоронен на мусульманском кладбище Екатеринбурга.

Напомним, в начале прошлой недели опекунша ребенка Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика - якобы он ушел из дома, послушав воображаемого друга. По утверждениям свердловчанки, у ребенка были психические отклонения. Поиски продолжались несколько дней при участии более 1 тыс. человек - до тех пор, пока тело не было найдено в сумке в арендованном семьей Наумовой гараже. Оказалось, что Далера нет в живых с декабря.

Веронике Наумовой назначили меру пресечения в виде ареста до 26 августа, однако адвокат почти сразу обжаловала это решение. В суде опекун заявила, что не считает себя виновной и что она "нормальная мать". Кроме убийства ей предъявлены обвинения в истязании малолетнего и махинациях с выплатами.