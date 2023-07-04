Полпред УрФО держит на контроле обращения участников СВО

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Он обсудил работу с обращениями, поступившими в приёмные президента, расположенные в регионах Уральского федерального округа, от участников специальной военной операции и их семей.

Всего в приёмные президента в УрФО в период с 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года поступило 518 обращений, как письменных, так и устных.

"Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением всех органов власти, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы", – заверил Владимир Якушев.

В обращениях затрагиваются вопросы получения денежного довольствия и иных выплат, оформления справок и документов, качества оказания медицинской помощи, поиска военнослужащих, мер поддержки семей и другие. По большей части обращений уже даны разъяснения либо приняты положительные решения. Остальные остаются в работе.