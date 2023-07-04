04 Июля 2023
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Политика Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Гладков уволил своего заместителя за некачественное восстановление жилья в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Шебекино и Новая Таволжанка – наиболее страдающие от обстрелов с украинской территории населенные пункты. Значительная часть населения эвакуировалась. При этом власти Белгородской области уже намерены предлагать жителям города Шебекино вернуться в свои дома из пунктов временного размещения в течение ближайших двух недель. Это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Принято решение о том, что до 1 августа квартплата для них начисляться не будет, начисление будет возобновлено после этой даты.

Город Шебекино после артиллерийского обстрела(2023)|Фото: telegram-канал "Настоящий Гладков" / t.me/vvgladkov

Теги: вячеслав гладков, увольнение, заместитель, шебекино


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