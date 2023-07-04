Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о халатности из-за аварийного дома в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей, которые проживают в аварийном доме в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, жители дома по улице Мира обратились в ОНФ в декабре прошлого года. Они рассказали, что здание разрушается, трубы текут, затоплен подвал, проводка неисправна, холодные батареи, появилась плесень. Расселение дома назначено на 2030 год. Однако жители считают, что столько лет здание просто не простоит. После обращения в ОНФ на объект приехали рабочие. Общественники установили, что в доме разобрали целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей. По словам жильцов, от улицы первое время их отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру. По факту нарушения жилищных прав граждан было возбуждено уголовное дело о халатности.

В феврале завершился первый этап ремонтных работ в аварийном доме. Управляющая компания "Челябинск" провела демонтаж и монтаж стены с северной стороны дома. Аналогичные работы на южной стороне дома были запланированы в весенне-летний период.

Жители аварийного дома записали новое обращение к руководству СК. Они рассказали, что в рамках уголовного дела, возбужденного после сноса северной стены здания, проведено три экспертизы, но отбор проб почвогрунта не сделали. Кроме того, эксперты установили, что ремонт северного торца не устранил аварийность дома, а комнаты непригодны для проживания. На жалобы жителей чиновники не реагируют.