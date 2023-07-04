В Екатеринбурге утверждены еще три площадки КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на каждой из трех площадок, включенных в программу КРТ, в настоящее время располагаются ветхие дома. В перспективе планируется их расселение и строительство новых жилых домов.

Так, в границах улиц Вилонова и Учителей расположено шесть жилых домов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Планируется расселение 78 помещений и строительство около 79 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме этого, в границах территории расположен недостроенный офисный центр "Бриг".

На улице Летчиков расположено семь жилых домов, построенных еще в 1940-1950 годах. Предполагается расселить 132 помещения и возвести более 63,5 тысяч квадратных метров жилья.

А в границах улицы Кварцевой стоят пять жилых домов, два из которых признаны аварийными и подлежащими сносу. Здесь будет расселено 42 помещения, из них 17 – в аварийных домах. Затем на площадке будет построено около 36,5 тысяч квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что в программу КРТ в Екатеринбурге собираются включить еще 77 домов.