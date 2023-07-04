В Екатеринбурге утверждены еще три площадки КРТ

04 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге утверждены еще три площадки КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на каждой из трех площадок, включенных в программу КРТ, в настоящее время располагаются ветхие дома. В перспективе планируется их расселение и строительство новых жилых домов.

Так, в границах улиц Вилонова и Учителей расположено шесть жилых домов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Планируется расселение 78 помещений и строительство около 79 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме этого, в границах территории расположен недостроенный офисный центр "Бриг".

На улице Летчиков расположено семь жилых домов, построенных еще в 1940-1950 годах. Предполагается расселить 132 помещения и возвести более 63,5 тысяч квадратных метров жилья.

А в границах улицы Кварцевой стоят пять жилых домов, два из которых признаны аварийными и подлежащими сносу. Здесь будет расселено 42 помещения, из них 17 – в аварийных домах. Затем на площадке будет построено около 36,5 тысяч квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что в программу КРТ в Екатеринбурге собираются включить еще 77 домов.

Теги: КРТ, площадки, улицы, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети