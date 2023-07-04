04 Июля 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Столичный регион снова подвергся атаке БПЛА. Пришлось закрыть аэропорт Внуково

БПЛА совершили новую атаку на Московский регион.

Дрон-камикадзе самолетного типа атаковал административное здание на территории военной части в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в районе поселка Валуево в Новой Москве средства РЭБ сбили два беспилотника, они упали в чистом поле. Еще один БПЛА сбили в Калужской области.

При этом Росавиация ввела в столичном аэропорту Внуково ограничения на посадку и вылет самолетов до 8 утра мск.

"По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием - выпуск воздушных судов с 05.10. Ограничения по приему - выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08.00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно", - говорится в сообщении ведомства.

Ряд самолетов из регионов, направлявшихся во Внуково, уже перенаправлены в другие столичные аэропорты, в частности, в Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, силами ПВО все обнаруженные БПЛА ликвидированы, в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняты.

Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего, уточнил Собянин.

Теги: внуково, аэропорт, беспилотники


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