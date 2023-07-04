04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте транспортная реформа может "изгнать" с улиц маршрутки

В Сургуте главы частных автотранспортных предприятий могут лишиться заработка из-за заявления о необходимости менять автопарк и непонимания, по какой системе они будут работать с введением новой транспортной сети. На фоне отсутствия письменных гарантий от администрации они уже терпят убытки, а некоторые переживают, что "маршруточников" хотят выжить с городских дорог.

На сургутском рынке работает пять компаний, которые обслуживают семь маршрутов. ООО "ТНК "Транссиб"" и ООО Автотранспортное предприятие "Автолайн" (у компаний одни владельцы) — 20, 40 и 69, ООО Транспортная компания "Алсу" — 31, ООО "МВФ" — 53 и ООО "Сургутгазсервис" — 12 и 30, пишет "Муксун". По информации руководителей компаний, совокупный парк частников составляет порядка 50 автомобилей, а работают в транспортных компаниях около 80 человек. По словам директора ООО "МВФ" Татьяны Ибрагимовой, после утверждения новой маршрутной сети выяснилось, что многие маршруты повторяют маршруты частников.

"У нас – 53-й автобус. По нашему маршруту пустили 43-й. Мы несем колоссальные убытки. 20 лет мы возим людей и нас просто подвинули", - говорит Ибрагимова, уточняя, что многие маршруты дублируются с частными.

Администрация города в ответе на редакционный запрос отметила, что частников планируют интегрировать в новую схему движения общественного транспорта. Правда, пока подробности такой взаимосвязи в мэрии не раскрыли. Руководители частных автотранспортных предприятий отнеслись к таким предложениям настороженно. Во-первых, есть непонимание дальнейшего формата взаимодействия с администрацией. Все предприниматели готовы перейти на муниципальные контракты и даже обновить парк, но не уверены в своих силах, так как уже потерпели неудачу на госзакупках. Некоторые даже высказали мнение о том, что такими методами администрация хочет убрать частников с рынка городских перевозок.

Пока окончательного решения о том, как будет вестись работа с частниками, нет. Но первые шаги по интеграции администрация Сургута уже делает. Директор транспортной компании "Алсу" рассказал о том, что от мэрии поступило предложение поставить в маршрутки валидатор, чтобы частники были "вписаны" в существующую сеть бесплатных пересадок.

Общественный транспорт в Тюмени(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, жители Сургута возмущены транспортной реформой, которую затеяла администрация города. В социальных сетях экономической столицы Югры посты о новации собирают сотни гневных комментариев. Жители жалуются на неудобные пересадки, на то, что автобусы стали ходить реже, время ожидания увеличилось. Многие сургутяне предпочитают добираться до места назначения пешком, отмечая, что так будет быстрее. При этом проезд в 2023-м году стоит уже 30 руб., тогда как в 2018-м было 22,5 руб. Также сургутяне сообщают, что по городу курсируют "невидимые" автобусы: они отображаются в приложениях, а вот на остановках их почему-то никто не видит.

Ранее сургутяне завалили жалобами на реформу губернатора Югры Наталью Комарову. В начале мая на странице главы региона в социальной сети "ВКонтакте" под постом, посвященным обсуждению транспортных услуг и системе общественного транспорта, десятки сообщений о неудобстве новой транспортной системы. Люди отмечали, что маршрутизация была разработана людьми, которые не знают Сургута и его особенностей. Сейчас сургутяне готовы начать писать жалобы президенту.

Отметим, новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начала действовать в мае. По информации властей региона, по городу начали курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходят в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные.

Число маршрутов при этом сократилось с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам теперь приходится совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу – единый во время всего пути следования. Кроме того, власти обещали, что сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям, но на практике этого реализовать не удалось.

Теги: Сургут, маршрутка, перевозчик, частник, автобус


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