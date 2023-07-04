04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Чечне неизвестные избили московскую журналистку и адвоката

В Чечне избиты адвокат Александр Немов и журналистка "Новой газеты" и "Осторожно, media" Елена Милашина. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зараеме Мусаевой, матери преследуемых чеченских активистов. Обвинение запрашивает для женщины пять с половиной лет колонии.

По данным российских СМИ и "Команды против пыток" (организация внесена в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ), Немова и Милашину избили по дороге из аэропорта, у них отобрали и разломали технику. У Милашиной сломано несколько пальцев на руках, после избиения она потеряла сознание. Адвоката били ногами по лицу. По словам Немова, нападавшие угрожали им убийством, приставляли пистолет к голове. Сейчас Милашина и Немов находятся в грозненской больнице скорой помощи.

Теги: чечня, избиение, елена милашина, александр немов, нападение, грозный, зарема мусаева


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