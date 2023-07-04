В Екатеринбурге двух подростков ударило током: один погиб

В Екатеринбурге двое подростков пострадали от удара электрическим током. Один из них погиб.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел вечером 3 июля у дома по улице Советская в уральской столице. По предварительным данным, подросток полез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил разряд тока, от которого скончался.

"Личность молодого человека установлена – это юноша 2007 года рождения. Также в результате инцидента пострадал еще один 15-летний ровесник юноши, ему оказывается необходимая помощь в больнице", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы. Тело умершего подростка направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как добавили в ведомстве, отдельно будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.