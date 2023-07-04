04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Пиво на российских стадионах может появиться к осени

Российская пивоваренная отрасль рассчитывает, что запрет на продажу пива на стадионах может быть снят к осени.

Об этом сообщил президент пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") Ораз Дурдыев.

Снятие запрета поможет привлечь на матчи больше болельщиков и поддержит спортивные клубы, считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов. По его словам, ведется диалог с властями, к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы.

Также поддержку отрасли может оказать легализация других каналов продаж. Так, AB InBev Efes неоднократно высказывалась за снятие запрета на продажу пива на автозаправочных станциях. Мамонтов указал, что в настоящее время все АЗС оснащены минимаркетами и продажа на заправках пива не приведет к неблагоприятным последствиям при условии сохранения всех мер контроля работы традиционной и сетевой розничной торговли, сообщает РИА Новости.

В 2019 году глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что разрешение АЗС снова продавать слабоалкогольные напитки поможет сгладить скачки цен на бензин. По его словам, этот вопрос "лучше систематизировать", потому что, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь.

Теги: пиво, стадионы, спорт, футбол


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Ранее 14.12.2021 04:01 Мск Минэнерго хочет разрешить продажу пива на АЗС

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