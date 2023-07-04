04 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

С 2025 года МРОТ планируют приблизить к медианной зарплате

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют приблизить к медианной зарплате – она отражает уровень среднестатистической зарплаты в стране и означает, что одна половина сотрудников организаций зарабатывает ниже этого значения, а другая половина – выше.

Как ожидается, увеличение соотношения показателей произойдет с 42 до 48%. Министерство труда России опубликовало соответствующий проект на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что с 2021 года, после внесения изменения в методику расчета МРОТа, он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты. Из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 года, сообщают "Ведомости".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. Он подчеркнул, что это намного выше инфляции.

Теги: МРОТ, зарплаты


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Ранее 16.06.2023 15:53 Мск Путин подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5%

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