С 2025 года МРОТ планируют приблизить к медианной зарплате

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют приблизить к медианной зарплате – она отражает уровень среднестатистической зарплаты в стране и означает, что одна половина сотрудников организаций зарабатывает ниже этого значения, а другая половина – выше.

Как ожидается, увеличение соотношения показателей произойдет с 42 до 48%. Министерство труда России опубликовало соответствующий проект на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что с 2021 года, после внесения изменения в методику расчета МРОТа, он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты. Из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 года, сообщают "Ведомости".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. Он подчеркнул, что это намного выше инфляции.