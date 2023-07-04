Цены на билеты могут вырасти из-за повышения ставки аренды самолетов

Государственная транспортная лизинговая компания начала перезаключать договоры с отечественными авиапеперевозчиками.

Она повышает размер ставки аренды самолетов. Размер сборов увеличивается на 30%. Мера затронет "Аэрофлот", "Россию", S7 Airlines и "Ямал".

Всего корректировка коснется контрактов по 37 иностранным лайнерам, принадлежащим ГТЛК. На этом фоне авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты.

Больше всего самолетов из этого списка эксплуатирует "Аэрофлот" - 18 бортов, без учета двух индонезийских Boeing 737, которые компания планирует получить в свой парк от ГТЛК.

ГТЛК в 2022 году зафиксировала рекордный убыток в 55,8 млрд руб. Это произошло на фоне ограничительных мер Запада и потери части флота за границей. Всего у компании оставалось за рубежом 37 самолетов, к большинству из них специалисты компании не могли подойти для проверки их техсостояния и обслуживания.

Как считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, сопоставимого увеличения цен (на 30%) не произойдет, но на 5–7% перелеты могут подорожать по итогам года, сообщают "Известия".