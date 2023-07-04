Утвержден порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат

Министерство внутренних дел России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством тем россиянам, которые имеют ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

Из приказа МВД следует, что при поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, россиянах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается.

В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД информация об ограничении права на управление транспортным средством поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции. "При поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются", - следует из документа, сообщает ТАСС.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.