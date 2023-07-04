04 Июля 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Лепс выплатил 1 млн рублей уничтоживший танк Leopard бойцу

Российский исполнитель Григорий Лепс выплатил 1 млн руб. бойцу, который подбил на поле боя в рамках специальной военной операции танк Leopard производства Германии.

Артист показал в Telegram видео с обращением человека, который называет себя военнослужащим спецподразделения Минобороны России с позывным Веном. По его словам, он получил деньги от народного артиста РФ Григория Лепса за уничтоженный танк.

"Я ответил за свои слова", — подписал ролик Лепс.

Ранее музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежную премию за уничтожение западных танков в ходе СВО.

Теги: Лепс, артисты, танк, Leopard, спецоперация


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Ранее 15.06.2023 11:09 Мск Основатель группы "Земляне" заплатит миллион рублей за подбитый танк Leopard

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